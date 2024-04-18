Дополнительные таймы также завершились в ничью, поэтому все решалось в серии послематчевых пенальти. Андрей Лунин сделал два сейва, чем помог Реалу победить со счетом 3:4. Он отразил удары Ковачича и Силвы, взяв у второго реванш за гол в первом матче.
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Реал переписал историю
"Сливочные" в шестой раз выбили из плей-офф действующих обладателей титула Лиги чемпионов УЕФА. Это как минимум в два раза чаще, чем любая другая команда в истории соревнований.
Ближайший преследователь по этому показателю лишь трижды выбивал действующего триумфатора ЛЧ.
В полуфинале Лиги чемпионов Реал сыграет с Баварией. Первый поединок запланирован на 30 апреля, а ответный матч состоится 7 мая. Время пока остается не определенным.
- Лунин поделился эмоциями после выхода в полуфинал, зазначив, что для него это был тяжелый опыт.
- Голкипер сборной Украины очень сдержанно отреагировал на победу своей команды, чем поразил болельщиков.