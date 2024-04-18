Дополнительные таймы также завершились в ничью, поэтому все решалось в серии послематчевых пенальти. Андрей Лунин сделал два сейва, чем помог Реалу победить со счетом 3:4. Он отразил удары Ковачича и Силвы, взяв у второго реванш за гол в первом матче.

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Реал переписал историю

"Сливочные" в шестой раз выбили из плей-офф действующих обладателей титула Лиги чемпионов УЕФА. Это как минимум в два раза чаще, чем любая другая команда в истории соревнований.

Ближайший преследователь по этому показателю лишь трижды выбивал действующего триумфатора ЛЧ.

Отметим. Андрей Лунин сыграл 6 матчей в сезоне-2023/2024 Лиги чемпионов, в которых 7 раз пропустил мячи и 2 раза оставлял ворота "сухими".

В полуфинале Лиги чемпионов Реал сыграет с Баварией. Первый поединок запланирован на 30 апреля, а ответный матч состоится 7 мая. Время пока остается не определенным.