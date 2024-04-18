Додаткові тайми також завершились у нічию, тому все вирішувалось у серії післяматчевих пенальті. Андрій Лунін зробив два сейви, чим допоміг Реалу перемогти з рахунком 3:4. Він відбив удари Ковачича та Сілви, взявши у другого реванш за гол у першому матчі.

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Реал переписав історію

"Вершкові" вшосте вибили з плей-оф чинних володарів титулу Ліги чемпіонів УЄФА. Це щонайменше у двічі частіше, ніж будь-яка інша команда в історії змагань.

Найближчий переслідувач за цим показником лише тричі вибивав чинного тріумфатора ЛЧ.

Відзначимо. Андрій Лунін зіграв 6 матчів у сезоні-2023/2024 Ліги чемпіонів, у яких 7 разів пропустив м'ячі і 2 рази залишав ворота "сухими".

У півфіналі Ліги чемпіонів Реал зіграє з Баварією. Перший поєдинок заплановано на 30 квітня, а матч-відповідь відбудеться 7 травня. Час поки лишається не визначеним.