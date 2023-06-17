Реал больше не рассчитывает на Андрея Лунина. Однако "королевский" клуб не гонится выгонять украинца из команды.

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Пойти против собственных интересов?

Перед Андреем Луниным сейчас стоит сложная дилемма – продолжать свою карьеру. Украинский голкипер не могу определиться или оставаться в мадридском коллективе, или попробовать свои силы за пределами "сливочного королевства". Однако в состоянии Реала у Лунина вряд ли будет шанс громко заявить о своем таланте, поскольку главный тренер мадридцев Карло Анчелотти отчаялся в украинце, а потому и не желает больше на него рассчитывать.

В прошлом сезоне Андрей провел 12 матчей со стартовых минут, однако такая возможность выпадала только, когда Тибо Куртуа был травмирован. Наставник Реала не ставил Лунина в основу даже на Кубок Испании, что вызвало конфликт между сторонами и породило внутри голкипера жажду покинуть "сливочных", однако впоследствии Андрей замешкался и задумался стоит ли ему это делать. Анчелотти и его штаб в свою очередь дали понять Лунину, что они подвергли сомнению перспективу украинца, поскольку тот плохо "учится", а еще и Реал начал искать Андрею замену.

Однако, скорее всего, все прозрачно и понятно, поскольку если Лунин еще хочет демонстрировать свой класс, то ему нужно уходить из Реала. Дело в том, что даже в том случае, если украинец останется в коллективе, "сливочные" все же организуют трансфер еще одного голкипера, которым, скорее всего, станет опытный вратарь Хетафе. Тогда Лунин из дублера Куртуа переместится на должность третьего голкипера, что практически нивелирует все шансы украинца на любую игровую практику.

Андрей Лунин в Испании