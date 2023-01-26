Последней каплей для украинского голкипера стало ночное непопадание в стартовый состав на четвертьфинальный матч Кубка Испании против Вильярреала. Анчелотти же имеет свои мотивы в этой ситуации.

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Причина недоверия итальянского тренера

После поражения "сливочных" в финале Суперкубка Испании, отношения между главным тренером Реала и президентом клуба Флорентино Пересом похолодели. Следующий матч столичного клуба как раз пришелся на четвертьфинальный поединок Кубка Испании, в котором должен сыграть Лунин. Но Анчелотти после фиаско решил выпустить своей сильнейшей игроков, чтобы добиться результата.

Также Лунин вызывает сомнения в Анчелотте, хотя украинский голкипер последние свои поединки провел без ошибок. Итальянский специалист не видит, чтобы Лунин выполнял поставленные перед ним задачи, обсуждаемые ежедневно на тренировках.

Оппозиция украинца

Лунин с позицией Анчелотти не согласен. Вратарь в некоторых своих проведенных матчах он вообще был лучшим на поле, да еще привлекается поддержкой одноклубников, что поднимает украинцу самооценку.

Так что недовольный игровой практикой Андрей Лунин зимой еще столичный клуб не покинет, а вот летом уже может состояться трансфер еще одного топового украинца. Ранее в услугах Лунина были заинтересованы Аякс и Наполи.

Андрей Лунин в Испании