Реал більше не розраховує на Андрія Луніна. Проте "королівський" клуб не женеться виганяти українця з команди.

Варте уваги Наздогнав легенд: капітан збірної України повторив 2 рекорди головної команди країни

Піти за чи проти власних інтересів?

Перед Андрієм Луніним наразі стоїть складна дилема – де продовжувати свою кар'єру. Український голкіпер не можу визначитись чи залишатись у мадридському колективі, чи все-таки спробувати свої сили за межами "вершкового королівства". Проте у стані Реала в Луніна навряд-чи буде шанс гучно заявити про свій талант, оскільки головний тренер мадридців Карло Анчелотті зневірився в українцю, а тому й не жадає більше на нього розраховувати.

У минулому сезоні Андрій провів 12 матчів зі стартових хвилин, проте така нагода випадала лише, коли Тібо Куртуа був травмований. Наставник Реала не ставив Луніна в основу навіть на Кубок Іспанії, що викликало конфлікт між сторонами та породило у середині голкіпера жагу покинути "вершкових", проте згодом Андрій забарився та задумався чи варто йому це робити. Анчелотті та його штаб у свою чергу дали зрозуміти Луніну, що вони поставили уже під сумнів перспективу українця, оскільки той погано "вчиться", а ще й Реал почав шукати Андрію заміну.

Проте, скоріше за все, все прозоро і зрозуміло, оскільки, якщо Лунін ще жадає демонструвати свій клас, то йому потрібно йти з Реала. Діло в тому, що навіть у тому випадку, якщо українець залишиться у колективі, "вершкові" все ж організують трансфер ще одного голкіпера, яким, швидше за все, стане досвідчений воротар Хетафе. Тоді Лунін з дублера Куртуа переміститься на посаду третього голкіпера, що практично знівелює усі шанси українця на будь-яку ігрову практику.

Андрій Лунін в Іспанії