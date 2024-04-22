Лунин едва не отметился ассистом в Эль-Класико: как Винисиус упустил момент – яркое видео

Андрей Лунин помог Реалу переиграть Барселону в Эль-Класико 32-го тура испанской Ла Лиги-2023/2024. Украинский вратарь был близок к голевому действию в матче.

В первом тайме команды обменялись голами. Кристенсен открыл счет в матче. Не обошлось здесь без ошибки Андрея Лунина, который ошибся на выходе после подачи с углового. На что Реал ответил реализованным пенальти от Винисиуса, сообщает 24 Канал.

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Украинец был близок к ассисту

Во второй части игры Реал и Барселона снова забили по одному голу (Лукас и Лопес). Казалось, что Эль-Класико закончится боевой ничьей 2:2, но Джуд Беллингем был иного мнения. Англичанин уже в компенсированное к поединку время вырвал победу для "сливочных" 3:2.

Мог во втором тайме отличиться голевым ассистом и украинский вратарь мадридского клуба. Лунин далеко выбил из ворот на ход Винисиуса. Жуниор подобрал мяч, но не смог во второй раз огорчить тер Штегена.

Андрей был близок к результативному действию, если бы бразилец реализовал этот момент.

Видео, как Лунин едва не ассистировал Винисиусу

Отметим, что у Лунина была персональная поддержка на трибунах "Сантьяго Бернабеу" не только в виде жены. Матч посетила первая ракетка Украины Элина Свитолина.

Этой победой в Эль-Класико Реал увеличил свое преимущество в турнирной таблице над второй Барселоной уже до 11 баллов. А это за 6 туров до окончания сезона-2023/2024. У команды Карло Анчелотти 81 балл, а у каталонцев – 70 очков.

К слову. Для Лунина испанское Классическое было уже 28-м матчем в этом сезоне, в которых он пропустил 25 голов и сыграл 12 встреч на ноль.

Андрей имеет контракт с мадридским клубом до конца июня 2025-го года. Однако в Реале планируют продолжить сотрудничество с голкипером сборной Украины.

Свой следующий матч Реал проведет уже 26 апреля, когда сыграет на выезде против Реал Сосьедад. Этот поединок откроет программу 33-го тура Ла Лиги. Начало в 22:00.