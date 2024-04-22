У першому таймі команди обмінялись голами. Крістенсен відкрив рахунок у матчі. Не обійшлось тут без помилки Андрія Луніна, який помилився на виході після подачі із кутового. На що Реал відповів реалізованим пенальті від Вінісіуса, повідомляє 24 Канал.

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Українець був близьким до асисту

У другій частині гри Реал та Барселона знову забили по одному голу (Лукас та Лопес). Здавалось, що Ель Класіко закінчиться бойовою нічиєю 2:2, але Джуд Беллінгем був інакшої думки. Англієць вже у компенсований до поєдинку час вирвав перемогу для "вершкових" 3:2.

Міг у другому таймі відзначитись гольовим асистом й український воротар мадридського клубу. Лунін далеко вибив із воріт на хід Вінісіуса. Жуніор підібрав м'яч, але не зміг вдруге засмутити тер Штегена.

Андрій був близьким до результативної дії, якби бразилець реалізував цей момент.

Відео, як Лунін ледь не асистував Вінісіуса

Відзначимо, що у Луніна була персональна підтримка на трибунах "Сантьяго Бернабеу" не лише у вигляді дружини. Матч відвідала перша ракетка України Еліна Світоліна.

Цією перемогою в Ель Класіко Реал збільшив свою перевагу у турнірній таблиці над другою Барселоною вже до 11 балів. А це за 6 турів до закінчення сезону-2023/2024. У команди Карло Анчелотті 81 бал, а в каталонців – 70 очок.

До слова. Для Луніна іспанське Класичне було вже 28-м матчем у цьому сезоні, у яких він пропустив 25 голів та відіграв 12 зустрічей на нуль. Андрій має контракт із мадридським клубом до кінця червня 2025-го року. Однак у Реалі планують продовжити співпрацю із голкіпером збірної України.

Свій наступний матч Реал проведе вже 26 квітня, коли зіграє на виїзді проти Реал Сосьєдад. Цей поєдинок відкриє програму 33-го туру Ла Ліги. Початок о 22:00.