Андрій Лунін уже бажає залишитися у стані мадридського колектива. Та от тренери Реала поставили під сумнів потенціал українського голкіпера.

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Андрій Лунін потрапив під каток у матчі з Жироною Віктора Циганкова (4:2). Також голкіпер отримав найнижчу оцінку у матчі, попри те, що його провини у пропущених голах Реала немає. До того ж, фанати "вершкових" наслали хвилю хейту на молодого воротаря. Проте Лунін на це не зважає та бажає продовжити свою кар'єру саме у стані "королівського колектива".

Українець бажає продовжити контракт з мадридським колективом. Керівництво Реала поділяє бажання Андрія, але сумніви є у представників тренерського штабу. У фахівців складається враження, що Лунін не прогресує у роботі з м'ячем та керуванням гри – це саме ті аспекти, над якими сторони спільно працювали.

Також українця вважають особистістю, яка надто зациклена на своїх ідеях і важко сприймає нові тактичні ходи чи вказівки. Голкіпер начебто визнає ці недоліки, але відчуває, що для виправлення наявних проблем потребує більше ігрового часу. Раніше Лунін саме через це хотів покинути столичний колектив, а у його послугах були зацікавлені Аякс та Ов'єдо зі Сегунди. "Королівський" клуб у свою чергу уже знайшов двох кандидатів на заміну Андрію.

Український голкіпер в Мадриді