Іспанський колектив здобув розгромну перемогу з рахунком 3:0. Голами за "вершкових" відзначилися Браїм Діас, Вінісіус Жуніор та Родріго, а все почалося з відбитого Андрієм Луніним пенальті вже на 6-й хвилині матчу.

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Анчелотті переписав історію

Цей тріумф не тільки дозволив Реалу достроково гарантувати собі місце у плей-офф ЛЧ-2023/2024, а й став знаковим для Карло Анчелотті. Тепер на рахунку італійського спеціаліста 116 перемог у статусі тренера в найпрестижнішому європейському футбольному турнірі.

Головний тренер мадридців став рекордсменом за цим показником, випередивши легендарного колишнього наставника Манчестер Юнайтед Алекса Фергюсона.

Таку кількість перемог Анчелотті здобув сумарно очолюючи 8 клубів у Лізі чемпіонів. Окрім свого нинішнього клубу, він також перемагав у цьому турнірі з Пармою, Ювентусом, Челсі, Міланом, ПСЖ, Баварією та Наполі.

Цікаво. Також Карло Анчелотті є рекордсменом серед тренерів за кількістю матчів у ЛЧ та титулами. Він єдиний, хто 4 рази тріумфував у цьому турнірі.