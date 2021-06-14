Анчелотти согласился отпустить Лунина из Реала: уже есть первый вариант

Украинский вратарь Реала, Андрей Лунин, летом хочет покинуть мадридский клуб, чтобы получать регулярную игровую практику. Голкипер не попал в заявку Украины на Евро-2020.
Провести очередной сезон на скамейке Реала украинец не собирается, поэтому готовится к аренде. Полноценный трансфер пока не рассматривается, потому что Флорентино Перес все еще верит в талант голкипера.
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Интерес к Лунину проявляла Рома, но для вратаря был бы лучший вариант в Ла Лиге. И такой есть: Лунина хочет пригласить Кадис, а переговоры должны стартовать в ближайшее время.
Также Карло Анчелотти не возражает против ухода украинца из Реала.
Кто еще интересуется украинским голкипером Реала
- С прихода в клуб (2018 год) украинец лишь однажды выходил в воротах Реала в официальных встречах. Его дебют произошел в кубковом противостоянии против явного аутсайдера Алькояно, в котором "сливочные" позорно проиграли андердогу (2:1). Лунин неуверенно сыграл в воротах и больше не выходил на футбольное поле.
- После этого, Андрей уже сам заговорил, что не прочь покинуть испанский гранд.
- Контракт вратаря сборной Украины с "Королевским клубом" рассчитан до 30 июня 2024 года. Специализированный портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3 миллиона евро.
- За Луниным следят сразу несколько испанских клубов – Бетис, Гранада и Хетафе. Гранада ищет замену Руи Силви, который не будет продлевать контракт. О заинтересованности со стороны Гранады сообщалось и ранее. Но все осталось на уровне слухов.