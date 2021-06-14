Провести черговий сезон на лавці Реала українець не збирається, тому готується до оренди. Повноцінний трансфер поки не розглядається, тому що Флорентіно Перес все ще вірить в талант голкіпера.
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Інтерес до Луніна проявляла Рома, але для воротаря був би кращий варіант в Ла Лізі. І такий є: Луніна хоче запросити Кадіс, а переговори повинні стартувати найближчим часом.
Також Карло Анчелотті не заперечує проти відходу українця з Реала.
Хто ще цікавиться українським голкіпером Реала
- З приходу у клуб (2018 рік) українець лише одного разу виходив у воротах Реала в офіційних зустрічах. Його дебют стався у кубковому протистоянні проти явного аутсайдера Алькояно, у якому "вершкові" ганебно програли андердогу (2:1). Лунін невпевнено зіграв у воротах та більше не виходив на футбольне поле.
- Після цього Андрій вже сам заговорив, що не проти покинути іспанський гранд.
- Контракт воротаря збірної України з "Королівським клубом" розрахований до 30 червня 2024 року. Спеціалізований портал Transfermarkt оцінює вартість футболіста у 3 мільйони євро.
- За Луніним стежать відразу декілька іспанських клубів – Бетіс, Гранада та Хетафе. Гранада шукає заміну Руї Сілві, який не буде продовжувати контракт. Про зацікавленість зі сторони Гранади повідомлялось і раніше. Але все залишилось на рівні чуток.