Швейцарский Ленцерхайде стал успешным для украинки уже во второй гонке чемпионата Европы, которая состоялась 27 января. Анастасия Меркушина отлично прошла оба огневых рубежа и финишировала первой.

Подробнее о гонке Взяла пример с сестры: Анастасия Меркушина – чемпионка Европы по биатлону в спринте

Меркушина: Я чувствую, что это что-то значит для моей страны

После финиша 28-летняя биатлонистка поделилась победными эмоциями. Меркушина-старшая рассказала, что спринт дался ей сложно и вспомнила, что вскоре на этой трассе будет проходить чемпионат мира: "Это было очень изнурительно. Треки здесь вообще не легкие. Я очень рада победить здесь, потому что на этом треке вскоре будет проходить чемпионат мира ".

Триумфатор спринта заверила, что эта победа имеет для нее большое значение. Анастасия радуется, что после женского спринта в Швейцарии на церемонии награждения раздался украинский гимн.

Я была рада, что попыталась здесь соревноваться. Это того стоило. Сейчас очень много эмоций, я невероятно рада. Это очень много значит для меня, ведь я чувствую, что это значит для моей страны. Я счастлива, что гимн моей страны раздастся на этом стадионе, что поднимется флаг моей страны. Надеюсь, что сделала украинцев счастливыми, потому что дала им повод услышать хорошие новости,

– сказал Анастасия Меркушина.

Отметим, что Анастасия лишь на 0,5 секунды опередила шведку Тильду Йоганссон в борьбе за "золото". Третьей финишировала немка Ванесса Хитц.

Напомним, что это уже была вторая гонка для Меркушиной на чемпионате Европы-2023. 25 января Анастасия показала 24-й результат в "индивидуалке". В целом это третья медаль Украины на ЧЕ-2023 по биатлону. До этого две серебряные награды в спринтах получили Юлия Джима и Антон Дудченко.

Любопытно! Анастасия попытается оформить "золотой дубль", как это было на юниорском чемпионате Европы-2014/2015, когда Меркушина-старшая стала победительницей в спринте, а затем и в преследовании. 28 января увидим, удастся ли украинцы повторить это достижение.

Анастасия пытается не отставать от успехов своей младшей сестры Александры, которая стала чемпионкой Европейский юношеский олимпийский фестиваль в спринте и получил там еще и "бронзу" в "индивидуалке".