В первый же день соревнования биатлонистов сборная Украины завоевала золотую награду. Александра Меркушина стала чемпионкой в спринте на 6 километров.

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Украинка значительно доминировала над соперницами. И даже один промах на стрельбе стоя, следовательно и штрафной круг, не помешал ей иметь значительный отрыв от остальных участниц гонки. Ближайшую соперницу француженку Лолу Бюжо украинка опередила на 44,2 секунды.

Еще две украинки хоть и чисто отстрелялись, но финишировали далеко позади – Татьяна Тарасюк стала 18-й, а Валерия Шейгас показала 23-й результат.

Для Украины это вторая награда на XVI зимнем Европейском юношеском Олимпийском фестивале. Фристайлистка Наталья Казюк завоевала бронзовую награду в дисциплине биг-эйр.

Для Александры Меркушиной это не первая награда в этом сезоне. В паре с Виталием Мадзином она завоевала бронзовые награды в юношеской Рождественской гонке. Кроме того, она выступала на этапах Кубка мира за главную команду.