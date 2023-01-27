Пять биатлонисток представляли Украину на чемпионате Европы в спринте. Первой из украинок на трассу вышла Кривонос, но Анна не смогла продемонстрировать серьезный результат, пишет 24 канал.

Интересно прочитать "Важнейшая команда на ЧЕ": биатлонист из Норвегии поздравил Дудченко и поддержал Украину

Третья награда для Украины

Далее в гонку вступил новый серебряный призер чемпионата Европы Юлия Джима. Киевлянка досадно промахнулась последним выстрелом на лежке. На второй стрельбе лидер сборной Украины выбил 4 из 5 мишеней, поэтому выпал из борьбы за награды. Юлии не удалось повторить свой результат, который показал в "индивидуалке". Последний круг для Джимы получился только формальным – нужно было только доехать до финиша.

Третьей среди украинок в спринт вступила Меркушина-старшая. Анастасия еще раз доказала, почему считается одной из самых быстрых биатлонисток на огневом рубеже – два нуля и победа в спринте.

На последнем круге Анастасия шла по времени немки Ванессы Хитц, которая была одной из самых быстрых по ходу. В финишном коридоре украинка отдала все силы и опередила ставшая второй шведку Тильду Йоханссон на 0,5 секунды. Третьей финишировала немка Хитц.

Анастасия Меркушина – чемпионка Европы-2023 по биатлону в спринте. Это первая медаль биатлонистки на старте этого года и третья для Украины.

Любопытно! Меркушина-старшая в третий раз побеждает на уровне чемпионата Европы. В сезоне-2014/2015 Анастасия сделала золотой дубль в эстонском Отепяе. Украинка торжествовала в спринте и гонке преследования на юниорском уровне.

Видео победных моментов Меркушиной в спринте

Еще одна опытная украинка Елена Белосюк повторила судьбу Джимы и просто подходила последний круг к финишу.

Любовь Кипяченкова, стартовавшая последней среди украинских биатлонисток, трижды промахнулась на двух огневых рубежах (2+1) и финишировала вдали от топ-20.

Результаты женского спринта

1. Анастасия Меркушина (Украина, 0+0) 23:04.15

2. Тильда Йоганссон (Швеция, 1+0) +0,5

3. Ванесса Хитц (Германия, 0+0) +1,8

…

22. Анна Кривонос (0+1) +1:26.0

39. Юлия Джима (1+2) +1:58.7

52. Любовь Кипяченкова (2+1) +2:11.5

55. Елена Белосюк (1+2) +2:14.8

К слову. 27 января на чемпионате Европы состоится мужской спринт. Начало гонки в 15:00 (по Киеву).