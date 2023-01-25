В мужской "индивидуалке" Украину представляли сразу шесть спортсменов: Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цымбал, Денис Насыко, Тарас Лесюк и Артем Тищенко. И украинцы сумели сразиться за места на подиуме и медали.

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Хотя провести идеально эту гонку не сумели – каждый совершил по меньшей мере по одному промаху. А Денис Насико откровенно провалил ее – сразу шесть промахов. Но его партнеры по команде были более точны. И перед последней стрельбой сразу трое находились в топ-15. А за место на подиуме борьбу вел Антон Дудченко.

И ему повезло. Его конкуренты на последней стрельбе имели промахи, в то время как украинец чисто и быстро отстрелялся. И вел борьбу за второе место со словенцем Ловро Планко. Дудченко оказался бистрее, и именно он финишировал со вторым временем.

Победу одержал норвежец Эндре Стремсгейм, за четыре огневых рубежа не допустивший ни одного промаха.

Результаты мужской индивидуальной гонки на чемпионате Европы

1. Эндре Стремсгейм (Норвегия) – 51,05.9 (0+0+0+0)

2. Антон Дудченко (Украина) – 2,04.7 (0+1+0+0)

3. Ловро Планко (Словения) – 2.16,5 (1+0+0+1)

12. Артём Тищенко (Украина) - (0+0+1+0)

19. Богдан Цымбал (Украина) – 4,45.9 (1+0+0+1)

36. Артем Прима (Украина) – 6,31.9 (1+0+1+2)

47. Тарас Лесюк (Украина) – 7.25,2 (0+2+1+1)

64. Денис Насыко (Украина) – 8.56,8 (1+2+1+2)