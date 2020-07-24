Власники "Динамо" звільнили Олексія Михайличенка з посади головного тренера команди. На його місце взяли Мірча Луческу. Але сам Михайличенко невдовзі може повернутися до роботи в київському клубі.

Правда вже на іншій посаді. А саме – спортивного директора. Про це повідомляють журналісти каналу "Футбол 1/2/3".

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Зазначається, що поки Луческу не буде висувати вимог щодо підсилення команди, допоки не ознайомиться з усіма гравцями, які є в нього в команді.

Варто відзначити, що Олексій Михайличенко працював на посаді спортивного директора "Динамо", допоки його не призначили головним тренером команди 15 серпня 2019 року.

При цьому спортивним директором команди він був ще з жовтня 2010 року. І лише в сезоні 2012/13 він працював в "Динамо" помічником головного тренера Олега Блохіна, допоки тренерський штаб не відправили у відставку. Тоді він знову повернувся на посаду спортивного директора "Динамо".

Зараз посаду спортивного директора займає Володимир Безсонов.

Звільнення Михайличенка та призначення Луческу: коротко