Олексій Михайличенко може повернутися в "Динамо": названа посада для колишнього тренера клубу
Власники "Динамо" звільнили Олексія Михайличенка з посади головного тренера команди. На його місце взяли Мірча Луческу. Але сам Михайличенко невдовзі може повернутися до роботи в київському клубі.
Правда вже на іншій посаді. А саме – спортивного директора. Про це повідомляють журналісти каналу "Футбол 1/2/3".
До слова: #ДинамоБезСуркісів: ультрас запустили хештег після призначення Луческу
Зазначається, що поки Луческу не буде висувати вимог щодо підсилення команди, допоки не ознайомиться з усіма гравцями, які є в нього в команді.
Варто відзначити, що Олексій Михайличенко працював на посаді спортивного директора "Динамо", допоки його не призначили головним тренером команди 15 серпня 2019 року.
При цьому спортивним директором команди він був ще з жовтня 2010 року. І лише в сезоні 2012/13 він працював в "Динамо" помічником головного тренера Олега Блохіна, допоки тренерський штаб не відправили у відставку. Тоді він знову повернувся на посаду спортивного директора "Динамо".
Зараз посаду спортивного директора займає Володимир Безсонов.
Звільнення Михайличенка та призначення Луческу: коротко
- 20 липня 2020 року керівники "Динамо" звільнили Олексія Михайличенка з посади головного тренера "Динамо". Разом з ним звільнили й весь тренерський штаб.
- "Динамо" під керівництвом Михайличенка виграло Кубок України та посіло друге місце в чемпіонаті. Хоча в останньому турі поступилося "Колосу" і могло опуститися на третє місце, що залишило б команду без права зіграти у кваліфікації Ліги чемпіонів.
- 23 липня головним тренером "Динамо" було призначено Мірчу Луческу. Румунський тренер протягом 12 років очолював головного конкурента "Динамо" в Україні – донецький "Шахтар". Це призначення викликало шквал критики.