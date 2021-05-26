Александрия хочет усилиться защитником Миная

Александрия уже ищет усиления на позиции потерянных футболистов. Один из первых трансферов команды может стать защитник Миная Тарас Саков.

Усиление из Первой лиги

Защитник Тарас Саков не сумел помочь Минаю сохранить прописку в элитном дивизионе. 23-летний футболист может вернуться в УПЛ.

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Александрия, которая понесла огромные кадровые потери после завершения сезона, проявляет интерес к защитнику. Саков может стать хорошим усилением защитного звена команды. В прошлом сезоне защитник провел 22 матча во всех турнирах, в которых однажды огорчал ворота соперника и отдал 2 результативные передачи на партнеров по команде.

Контракт левого защитника с Минаем рассчитан до конца июня 2022 года. Выступает Саков за Закарпатский клуб с сентября 2020 года.

Сезон-2020/2021 стал дебютным и одновременно последним для Миная в УПЛ. Клуб с 18 очками вылетел в Первую лигу. Однако 25 мая появилась информация, что Закарпатская команда имеет большой шанс снова играть в УПЛ.

Минай – главный фаворит на повышение в классе. Все из-за того, что трем клубам чемпионата Украины сейчас категорически отказывают в выдаче аттестации. Ими стали Ингулец, Десна и Олимпик. Донецкий клуб и вообще может исчезнуть с футбольной карты страны. Президент дончан Владислав Гельзин получил дисквалификацию на 5 лет.

Кадровые изменения в Александрии