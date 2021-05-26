Усиление из Первой лиги
Защитник Тарас Саков не сумел помочь Минаю сохранить прописку в элитном дивизионе. 23-летний футболист может вернуться в УПЛ.
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Александрия, которая понесла огромные кадровые потери после завершения сезона, проявляет интерес к защитнику. Саков может стать хорошим усилением защитного звена команды. В прошлом сезоне защитник провел 22 матча во всех турнирах, в которых однажды огорчал ворота соперника и отдал 2 результативные передачи на партнеров по команде.
Контракт левого защитника с Минаем рассчитан до конца июня 2022 года. Выступает Саков за Закарпатский клуб с сентября 2020 года.
- Сезон-2020/2021 стал дебютным и одновременно последним для Миная в УПЛ. Клуб с 18 очками вылетел в Первую лигу. Однако 25 мая появилась информация, что Закарпатская команда имеет большой шанс снова играть в УПЛ.
- Минай – главный фаворит на повышение в классе. Все из-за того, что трем клубам чемпионата Украины сейчас категорически отказывают в выдаче аттестации. Ими стали Ингулец, Десна и Олимпик. Донецкий клуб и вообще может исчезнуть с футбольной карты страны. Президент дончан Владислав Гельзин получил дисквалификацию на 5 лет.
Кадровые изменения в Александрии
- Александрия завершила сезон на 9 месте. После чего команду покинул главный тренер Владимир Шаран, проработавший в клубе более 10 лет. Его преемником стал Юрий Гуда, который работает в структуре клуба с 2014 года.
- Вслед за специалистом команду покинули 9 ведущих игроков. Также в расположении Александрии больше не работает помощник тренера молодежного состава U-21 Андрей Гаврюшов и администратор дубля Виктор Федан.
- Также разошлись дороги Александрии и всех помощников Шарана и других специалистов команды.