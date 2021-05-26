Усиление из Первой лиги

Защитник Тарас Саков не сумел помочь Минаю сохранить прописку в элитном дивизионе. 23-летний футболист может вернуться в УПЛ.

Читайте также Мы получили большое удовольствие на съемочной площадке: интервью о рекламной кампании FAVBET

Александрия, которая понесла огромные кадровые потери после завершения сезона, проявляет интерес к защитнику. Саков может стать хорошим усилением защитного звена команды. В прошлом сезоне защитник провел 22 матча во всех турнирах, в которых однажды огорчал ворота соперника и отдал 2 результативные передачи на партнеров по команде.

Контракт левого защитника с Минаем рассчитан до конца июня 2022 года. Выступает Саков за Закарпатский клуб с сентября 2020 года.

Сезон-2020/2021 стал дебютным и одновременно последним для Миная в УПЛ. Клуб с 18 очками вылетел в Первую лигу. Однако 25 мая появилась информация, что Закарпатская команда имеет большой шанс снова играть в УПЛ.

Минай – главный фаворит на повышение в классе. Все из-за того, что трем клубам чемпионата Украины сейчас категорически отказывают в выдаче аттестации. Ими стали Ингулец, Десна и Олимпик. Донецкий клуб и вообще может исчезнуть с футбольной карты страны. Президент дончан Владислав Гельзин получил дисквалификацию на 5 лет.

Кадровые изменения в Александрии