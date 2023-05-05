Александр Зинченко стал членом символической сборной АПЛ в FIFA 23. Трое одноклубников украинца также попали в список.

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Теневой лидер

Александр Зинченко своими стараниями заслужил отличие. Украинский защитник получил карточку от FIFA 23 с рейтингом 92, которая стала седьмой в общем зачете. Также футбольный симулятор оценил определенные критерии Зинченко, такие как скорость (91), удар (82), пас (92), дриблинг (92), защита (88), физические данные (83). В сборной сезона Александр, конечно же, перекрывает позицию левого защитника. На видео, на котором демонстрируют яркие моменты каждого участника "дремтим", отметили эмоциональность украинца.

Сборная сезона Английской Премьер-лиги

Вратарь – Рамсдейл (Арсенал).

Защитники – Зинченко, Салиба (оба Арсенал), Диаш (Манчестер Сити), Трипье (Ньюкасл).

Полузащитники – Казэмиро (Манчестер Юнайтед), Эдегор (Арсенал), Де Брюйне (Манчестер Сити).

Нападающие – Салах (Ливерпуль), Голанд (Манчестер Сити), Рашфорд (Манчестер Юнайтед).

Карточка Зинченко / FIFA

Карты игроков, попавших в сборную сезона / FIFA

Видео представления "дремтим"