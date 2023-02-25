Лестер – Арсенал 0:1
Гол: Мартинелли, 46
На матч против Лестера "канониров" вывел с капитанской повязкой Александр Зинченко, пишет 24 канал. Таким образом, клуб выразил свою поддержку украинскому народу в годовщину вторжения России.
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Капитан Зинченко привел Арсенал к победе
Игра прошла при полном преимуществе подопечных Артеты. Хозяева поля, на удивление, выглядели беспомощно против лидера чемпионата.
В середине первого тайма команды обменялись забитыми голами, но арбитр отменил оба взятия ворот. На перерыв соперники ушли при нулевом счете.
Однако первая атака во второй 45-минутке завершилась взятием ворот. Вингер "канониров" Леандро Троссард на левом фланге нашел пасом Габриэля Мартинелли и тот точно пробил в правый угол ворот. Голкипер хозяев был бессилен помочь команде.
Этот мяч стал единственным в матче, закрепившим лидерство Арсенала в таблице АПЛ. Теперь на счету подопечных Артеты 57 пунктов.
Александр Зинченко провел на поле все игровое время и был одним из лучших в составе команды. Украинец получил от WhoScored 7,4 балла, уступив только автору забитого гола Мартинелли. Бразильский форвард получил отметку 7,5.