Александр Зинченко стал первым украинцем, проведшим 100 матчей в рамках АПЛ. Еще пять "сине-желтых" футболистов достались такой отметки в топ-5 лигах.

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Фартовый украинец

Универсальный футболист провел свой сотый поединок в "Туманном Альбионе", это произошло в матче с Саутгемптоном, отобравшим очки у лидера АПЛ Арсенала (3:3). Тем не менее такой нервный поединок сделал Зинченко первым в своем роде. В футболке Арсенала Александр сыграл 24 матча, а еще 76 поединков он провел за Манчестер Сити.

Таким образом, защитник Арсенала стал первым украинцем, сыгравшим в 100 матчах АПЛ и шестым, проведшим такое количество матчей в топ-5 лигах. Андрей Шевченко (48 матчей за Челси), Андрей Воронин (27 матчей за Ливерпуль), Сергей Ребров (59 матчей по Тоттенхэму) и Андрей Ярмоленко (66 матчей за Вест Хэм), выступавших в Англии, не смогли добиться такой отметки как Зинченко. Отметим, что в 79 играх из 100 команд Александру удавалось победить. Зинченко в этом плане опередил только Эмерик Ляпорт, у которого 82 победы в первые 100 матчах.

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