Михаил Мудрик вляпался в очередной скандал из-за своих непонятных поступков. Футболисту изрядно досталось от спортивного тренера.

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Не фильтрует то, что постит

Михаил Мудрик уже сам продолжает порождать отрицательную атмосферу вокруг себя. Украинский футболист демонстрирует, что он еще, возможно, не готов к профессиональному медийному уровню, поскольку вингер Челси совершил невероятно детский поступок, который не подходит игроку наивысшего уровня.

Мудрик на своей странице в инстаграмме выложил видео, где тренируется пожилой мужчина. Михаил решил посмеяться над ним, поскольку у дедушки сползли штаны, что удивило Мудрика и он в свою очередь решил выставить мужчину на публику, подписав фото несколькими знаками вопроса. Украинца раскритиковал спортивный инфлюэнсер Джоуи Сволл, решивший поставить на место Михаила.

Итак, вы видите этого мужчину в спортзале, который упорно работает, пытается стать лучшим с тренером. Он в неудобной ситуации, когда, да, он немного обнажился. И вы решаете: "А давайте я сниму это на видео и выложу в социальные сети, чтобы высмеять его". Все ради внимания. В самом деле? Извините за нецензурную лексику, но что чертовски с тобой не так ли? Ты – профессиональный футболист, играешь за Челси в Премьер-лиге! Ты действительно хочешь так представлять себя и свою команду?

– заметил Джоуи Сволл.

Нелепое видео Мудрика и "лекция" от Сволла:

Напомним, что лондонский куб не попал в ерокубки следующего сезона, поэтому коллектив ждут серьезные изменения. В частности, приход нового тренера ( скорее всего, это будет Маурисио Почеттино ) и активная работа на рынке. "аристократы" планируют попрощаться навсегда или временно с рядом молодых футболистов, однако на Михаила Мудрика, который за это время проведенный в Челси отдал всего 2 ассиста и голов не забивал, ждет особая судьба.