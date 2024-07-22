Александр и Екатерина в четвертый раз стали родителями. Новорожденную дочь назвали Марией.

Интересно "Надо биться до конца": Усик дал наставления украинским олимпийцам перед поездкой в Париж

Счастливый кадр

Пара также воспитывает дочь Елизавету, и сыновей Кирилла и Михаила, которые уже показывают первые крутые достижения в спортивной карьере.

21 июля жена боксера выложила на своей странице в инстаграме трогательную совместную фотографию Александра с маленькой дочкой.



Усик с маленькой дочкой / Фото из инстаграма жены Александра

В середине июля Александр Усик впервые после боя за абсолют вернулся в Украину. Боксер поехал в разрушенную врагом детской больницы "Охматдет". Спортсмен обратился к миру на фоне уничтоженного медицинского учреждения.

Напомним, что благотворительный фонд абсолютного чемпиона еще в день ракетного удара перевел на счет больницы "Охматдет" один миллион гривен.