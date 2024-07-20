В пятницу, 26 июля, в Париже начнутся летние Олимпийские игры. В соревнованиях примут участие 140 украинских спортсменов.
Читайте также Официальная заявка сборной Украины на Олимпиаду-2024: кто из атлетов будет соревноваться в Париже
Усик вдохновил олимпийцев на победы
В составе олимпийской сборной Украины в столицу Франции отправятся наши боксеры. Накануне отправления подготовительный лагерь посетил чемпион мира по боксу Александр Усик.
Звезда мирового хевивейта тепло встретился с тренерами и боксерами украинской команды. Александр пообщался с членами сборной и дал несколько полезных советов.
Думайте о том, как получить награды и победы. Надо биться до конца. Мы уже это всем доказали,
– сказал Усик.
Усик встретился с олимпийцами: смотрите видео
Напомним, что в составе сборной Украины на Олимпиаду отправятся трое боксеров: Айдер Абдураимов (57 килограммов), Александр Хижняк (80 килограммов) и Дмитрий Ловчинский (92+ килограммов). Боксерский турнир в Париже состоится с 27 июля по 10 августа.
Кстати, на прошлых Олимпийских играх Александр Хижняк стал серебряным призером.
Как Усик стал олимпийским чемпионом
- Александр Усик на Олимпийских играх-2012 в Лондоне завоевал золотую награду.
- На пути к финалу украинец победил россиянина Артура Бетербиева и болгарина Тервела Пулева.
- В решающем бою капитан боксерской сборной Украины победил итальянца Клементе Руссо.
- Александр выходил на поединки в образе казака и после финала станцевал победный гопак.