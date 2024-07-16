Теперь уже бывший абсолютный чемпион Александр Усик прибыл в Украину без лишнего пафоса. Однако дома его ожидали подарки.

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Долгожданное возвращение домой

Украинские воины подарили Усику разнообразные трофеи, адресованные специально для чемпиона. Не секрет, что Александр активно помогает защитникам Украины.

Кроме того, Усик успел побывать в церкви, посмаковать украинским салом, а также подписать именные футболки. Соответствующие фото появились в сториз инстаграм Екатерины Усик.

Александр Усик вернулся в Украину / фото из инстаграма жены боксера

Усик в ожидании реванша против "Цыганского короля"