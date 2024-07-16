Теперь уже бывший абсолютный чемпион Александр Усик прибыл в Украину без лишнего пафоса. Однако дома его ожидали подарки.
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Долгожданное возвращение домой
Украинские воины подарили Усику разнообразные трофеи, адресованные специально для чемпиона. Не секрет, что Александр активно помогает защитникам Украины.
Кроме того, Усик успел побывать в церкви, посмаковать украинским салом, а также подписать именные футболки. Соответствующие фото появились в сториз инстаграм Екатерины Усик.
Александр Усик вернулся в Украину / фото из инстаграма жены боксера
Усик в ожидании реванша против "Цыганского короля"
- Напомним, что бой за абсолют против Тайсона Фьюри состоялся 18 мая в Эр-Рияде. Усик победил британского боксера раздельным решением судей. Украинец стал обладателем поясов WBC, WBA, WBO, IBF и IBO.
- Однако впоследствии Александр отказался от титула IBF, который отдал будущему победителю боя Джошуа – Дюбуа.
- Вместо этого Усик проведет реванш против Тайсона Фьюри. Бой запланирован на 21 декабря 2024 года.