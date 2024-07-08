Утром 8 июля российские военные совершили массированную ракетную атаку на Киев. В частности в результате удара повреждена детская больница "Охматдет", пишет 24 канал.

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Украинский спорт поддержал "Охматдет"

Благотворительный фонд украинского боксера Александра Усика решил перевести на счет детской больницы 1 миллион гривен. Об этом фонд сообщил на своей странице в инстаграме.

Когда ненависть не имеет границ, ее нужно превращать в действие,

– говорится в заметке.

"Охматдету" решила помочь и Украинская ассоциация футбола. Организация перечислит на счет больницы 5 миллионов гривен. Об этом сообщила пресс-служба УАФ.

К донатам присоединился и футбольный клуб Колос. Команда из Ковалевки перевела на счет детской больницы 3 миллиона гривен. Об этом клуб сообщил в своем телеграмм-канале.

8-го июля 2024 года весь мир стал свидетелем страшной трагедии, которую невозможно постичь нормальному человеку. Это уже не просто военный акт терроризма, это что-то за пределами человеческого понимания и человеческого восприятия..

– отметили в ФК Колос.

Важно отметить, что по состоянию на сейчас известно о двух погибших в результате ракетного удара по детской больнице "Охматдет". Среди них 30-летняя врач.

Сейчас также продолжается эвакуация детей из медицинского учреждения и разбор завалов.