Утром 8 июля российские военные совершили массированную ракетную атаку на Киев. В частности в результате удара повреждена детская больница "Охматдет".

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Усик в поврежденном "Охматдете"

Украинский боксер по приезду в Украину посетил детскую больницу "Охматдет", которая пострадала от российской ракетной атаки.

Усик в "Охматдете": смотрите видео

Также спортсмен вместе с женой Екатериной посетили восстановленный дом в Ирпене, на который Александр собирал средства вместе с платформой UNITED24.



Александр и Екатерина Усики возле восстановленного дома в Ирпене / Фото United24

Напомним, что благотворительный фонд Александра Усика еще в день ракетного удара перевел больнице "Охматдет" 1 миллион гривен.