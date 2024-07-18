Через два месяца после одержания самой статусной победы на профессиональном уровне украинский чемпион вернулся домой. Приехав в Украину, одно из первых мест, которое посетил боксер, стала разрушенная детская больница "Охматдет".

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Усик сделал обращение возле больницы "Охматдет"

Россияне попали в нее ракетой 8 июля во время массированного обстрела Киева. Александр решил лично посмотреть на масштаб разрушения корпуса медицинского учреждения, после чего прокомментировал увиденное.

Мир должен видеть горе, огромные разрушения, которые Россия наносит нашей стране. Но мир должен видеть и удивительную сплоченность и единство украинского народа. В "Охматдете" пострадало более 300 человек – желаю всем скорейшего выздоровления. И я благодарю всех, кто помогает,

– сказал Усик.

Усик посетил "Охматдет": смотрите видео

Напомним, что благотворительный фонд украинского чемпиона еще в день ракетного удара перевел больнице "Охматдет" 1 миллион гривен.