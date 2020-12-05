Промоутер Ломаченко хочет подписать контракт с Усиком
Президент промоутерской компании Top Rank Боб Арум, который занимается Василием Ломаченко, заявил, что не против подписать контракт с обязательным претендентом на титул WBO в супертяжелом дивизионе Александром Усиком (18-0, 13 КО).
По словам Арума это произойдет, если украинец действительно решит покинуть K2 Promotions. Цитирует Арума Betway Insider.
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Мы будем рады подписать его. У меня с Усиком сложились дружеские отношения, он очень веселый, обаятельный парень. Я достаточно хорошо его знаю из-за ситуации с Ломаченко. Top Rank с удовольствием станет его промоутером, если не будет никаких препятствий. Усик – отличный боксер и спортсмен, но кроме того, он еще и замечательный, очень умный и веселый человек,
– заявил Боб Арум.
Усик может покинуть K2 Promotions: что известно
Днями ранее Усик рассказал об отношениях с промоутерской компанией K2 Promotions. Украинец признался, что у него закончился контракт с промоутерской компанией братьев Кличко и он хочет уйти от них. Это произойдет, если стороны не достигнут договоренности в финансовом вопросе.
Впрочем, вероятность дальнейшего сотрудничества с компанией братьев Кличко Усик окончательно не исключает: "Если K2 предложит мне лучшие условия для заработка, я продолжу с ними контракт, почему нет?"
Последний бой Усика: победа над Чисорой
- Украинец и британец провели на ринге все отведенные 12 раундов. Судьи отдали победу Александру Усику – 117:112, 115:113, 115:113.
- После этого поединка следующим соперником должен стать Энтони Джошуа – чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF.
- Усик – официальный претендент по линии WBO.
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