Президент промоутерской компании Top Rank Боб Арум, который занимается Василием Ломаченко, заявил, что не против подписать контракт с обязательным претендентом на титул WBO в супертяжелом дивизионе Александром Усиком (18-0, 13 КО).

По словам Арума это произойдет, если украинец действительно решит покинуть K2 Promotions. Цитирует Арума Betway Insider.

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Мы будем рады подписать его. У меня с Усиком сложились дружеские отношения, он очень веселый, обаятельный парень. Я достаточно хорошо его знаю из-за ситуации с Ломаченко. Top Rank с удовольствием станет его промоутером, если не будет никаких препятствий. Усик – отличный боксер и спортсмен, но кроме того, он еще и замечательный, очень умный и веселый человек,

– заявил Боб Арум.

Усик может покинуть K2 Promotions: что известно

Днями ранее Усик рассказал об отношениях с промоутерской компанией K2 Promotions. Украинец признался, что у него закончился контракт с промоутерской компанией братьев Кличко и он хочет уйти от них. Это произойдет, если стороны не достигнут договоренности в финансовом вопросе.

Впрочем, вероятность дальнейшего сотрудничества с компанией братьев Кличко Усик окончательно не исключает: "Если K2 предложит мне лучшие условия для заработка, я продолжу с ними контракт, почему нет?"

К слову. Александр Усик подписал контракт с K2 Promotions в 2013 году. Продолжительность сделки составила 7 лет.

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