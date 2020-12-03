Звездный украинский боксер Александр Усик (18-0, 13 КО) рассказал об отношениях с промоутерской компанией K2 Promotions.

Усик в интервью USYK17 признался, что у него закончился контракт с промоутерской компанией братьев Кличко и он хочет уйти от них.

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Может, не надо уходить, а, может, и надо. Первый профессиональный поединок я провел 9 ноября 2013 года. 9 ноября 2020 года было семь лет с того момента, как я подписал контракт. А в нем написано, что он не может действовать более семи лет,

– рассказал Усик

"После окончания контракта у нас есть время, чтобы поговорить о дальнейшем сотрудничестве. У них есть первоочередное право вести со мной переговоры. Какая-то компания, к примеру, предлагает мне один доллар, а моя говорит: "Мы тебе дадим полтора". Интересно получается. Надо сейчас общаться со всеми компаниями, которые участвовали и в начальном разговоре", – продолжил Александр.

Впрочем, вероятность дальнейшего сотрудничества с компанией братьев Кличко Усик окончательно не отвергает: "Если K2 предложит мне лучшие условия для заработка, я продлю с ними контракт, почему нет?".

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