Из-за денег: Усик заявил об уходе от промоутерской компании братьев Кличко
Звездный украинский боксер Александр Усик (18-0, 13 КО) рассказал об отношениях с промоутерской компанией K2 Promotions.
Усик в интервью USYK17 признался, что у него закончился контракт с промоутерской компанией братьев Кличко и он хочет уйти от них.
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Может, не надо уходить, а, может, и надо. Первый профессиональный поединок я провел 9 ноября 2013 года. 9 ноября 2020 года было семь лет с того момента, как я подписал контракт. А в нем написано, что он не может действовать более семи лет,
– рассказал Усик
"После окончания контракта у нас есть время, чтобы поговорить о дальнейшем сотрудничестве. У них есть первоочередное право вести со мной переговоры. Какая-то компания, к примеру, предлагает мне один доллар, а моя говорит: "Мы тебе дадим полтора". Интересно получается. Надо сейчас общаться со всеми компаниями, которые участвовали и в начальном разговоре", – продолжил Александр.
Впрочем, вероятность дальнейшего сотрудничества с компанией братьев Кличко Усик окончательно не отвергает: "Если K2 предложит мне лучшие условия для заработка, я продлю с ними контракт, почему нет?".
Последний бой Усика: победа над Чисорой
- Украинец и британец провели на ринге все отведенные 12 раундов. Судьи отдали победу Александру Усику– 117:112, 115:113, 115:113.
- После этого поединка следующим соперником должен стать Энтони Джошуа – чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF.
- Усик – официальный претендент по линии WBO.
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