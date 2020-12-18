Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк рассказал о продлении контракта с Александром Усиком (18-0, 13 КО).

По словам Красюка в боксерском инстаграме Tribuna.com, целью его нового сотрудничества с Усиком будет бой за чемпионский титул с Джошуа.

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Вчера у меня была встреча с Александром, мы хорошо поели десертики, выпили чай и спланировали следующие шаги. Наша договоренность заключается в следующем: Усик проведет последний бой вместе с нашей компанией, а затем перейдем к переговорам о новом сотрудничестве,

– сказал Красюк.

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Ранее Усик рассказал об отношениях с промоутерской компанией K2 Promotions. Украинец признался, что у него закончился контракт с промоутерской компанией братьев Кличко и он хочет уйти от них. Это произойдет, если стороны не достигнут договоренности в финансовом вопросе.

Впрочем, вероятность дальнейшего сотрудничества с компанией братьев Кличко Усик окончательно не исключает: "Если K2 предложит мне лучшие условия для заработка, я продолжу с ними контракт, почему нет?"

Александр Усик подписал контракт с K2 Promotions в 2013 году. Продолжительность соглашения составила 7 лет.

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