Промоутер Красюк впервые рассказал о дальнейшем сотрудничестве с Усиком
Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк рассказал о продлении контракта с Александром Усиком (18-0, 13 КО).
По словам Красюка в боксерском инстаграме Tribuna.com, целью его нового сотрудничества с Усиком будет бой за чемпионский титул с Джошуа.
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Вчера у меня была встреча с Александром, мы хорошо поели десертики, выпили чай и спланировали следующие шаги. Наша договоренность заключается в следующем: Усик проведет последний бой вместе с нашей компанией, а затем перейдем к переговорам о новом сотрудничестве,
– сказал Красюк.
Усик может покинуть K2 Promotions: что известно
Ранее Усик рассказал об отношениях с промоутерской компанией K2 Promotions. Украинец признался, что у него закончился контракт с промоутерской компанией братьев Кличко и он хочет уйти от них. Это произойдет, если стороны не достигнут договоренности в финансовом вопросе.
Впрочем, вероятность дальнейшего сотрудничества с компанией братьев Кличко Усик окончательно не исключает: "Если K2 предложит мне лучшие условия для заработка, я продолжу с ними контракт, почему нет?"
Александр Усик подписал контракт с K2 Promotions в 2013 году. Продолжительность соглашения составила 7 лет.
Последний бой Усика: победа над Чисорой
- Украинец и британец провели на ринге все отведенные 12 раундов. Судьи отдали победу Александру Усику – 117:112, 115:113, 115:113.
- После этого поединка следующим соперником должен стать Джошуа – чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF.
- Усик – официальный претендент по линии WBO.
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