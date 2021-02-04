Непереможний український боксер Олександр Усик може змінити промоутерську компанію, яка організовує його бої. Наразі Усик співпрацює з компанією братів Кличків K2 Promotions.

Джерело: Ходят Слухи

Після поєдинку з Дереком Чісорою восени 2020 року Усик відверто почав критикувати K2 Promotions. Українець, в якого по контракту з K2 Promotions залишився всього один бій, заявив, що відкритий до нових пропозицій.

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Чи перейде Усик до Арума?

Тут як тут з'явився Боб Арум, глава промоутерської компанії Top Rank. Арум, який співпрацює з Василем Ломаченком, заявив, що буде радий працювати з Усиком.

34-річний український боксер підтвердив зацікавленість Top Rank розпочати співпрацю.

Дійсно Боб Арум сказав, що він зацікавлений у тому, щоб попрацювати зі мною,

– заявив Усик.

Однак український боксер навряд чи перейде до Боба Арума. Усик нагадав, що у 2013 році Арум не захотів підписувати з ним контракт.

"Я не знаю, що має статися, щоб я підписав з ним контракт", – зазначив Усик.

Усик натякнув, що підпише контракт з європейською промоутерською компанією. За словами боксера, йому подобається європейський ринок.

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Коли наступний бій Усика