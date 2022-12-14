Александр Усик назвал свою единственную задачу перед поединком за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Украинец заверил, что переговоры по организации будущего боя против Тайсона Фьюри не его работа, этим занимается его команда.
Вот так "Не хочется, чтобы тебя мутузили": Усик рассказал, станет ли бой против Фьюри последним
Усик: Моя задача – набрать хорошую форму
Боксер анонсировал начало тренировочного лагеря.
Моя задача – набрать хорошую форму. Я думаю, через несколько дней наша команда будет собираться и уезжать в тренировочный лагерь, поэтому никакие переговоры меня не волнуют. Совершенно. Договорятся, не договорятся – в любом случае с кем-то и договорятся. Мне нужно быть в форме. На этом все,
– сказал Усик.
Менеджер украинца Эгис Климас уже даже анонсировал период, когда может состояться поединок Усик – Фьюри. Хотя WBA дала украинскому боксеру обязательного соперника в бою за защиту титула WBA. Им стал Даниэль Дюбуа.
Напомним, что после победы Фьюри в финале трилогии против Дерека Чисоры, Тайсон призвал Усика на ринг. Украинец с иронической улыбкой слушал одиозные заявления "Цыганского короля".
Их бой за абсолют мог состояться в 2022 году, если Усик после победы в реванше над Энтони Джошуа согласился подраться с Тайсоном. Александр не был готов второй раз за короткое время выходить на ринг, ведь старые травмы давали о себе знать.
Тогда Фьюри обращался к свергнутому сопернику Усику, тот согласился. Но впоследствии Тайсон "спрыгнул с корабля" и провел бой против Чисоры, который был более похож на театральное представление, а не боксерский поединок.