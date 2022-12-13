Сначала Фьюри требовал боя в декабре 2022 года, но Усик, только проведший реванш против Энтони Джошуа, не был готов возвращаться на ринг за столь короткий срок. Александр говорил, что выйдет на ринг в 2023-м, но такая дата не устраивала Тайсона, проведшего финал трилогии против Дерека Чисоры.

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Еще одно препятствие

После поединка "Цыганский король" призвал украинца выйти на ринг и в лицо Усику громко выкрикивал какие-то одиозные заявления. Бою за абсолют быть.

Однако теперь поединок за звание абсолютного чемпиона мира может снова быть отложен.

На конгрессе Всемирной боксерской ассоциации (WBA) был назначен обязательный претендент для Усика. Теперь Александр должен провести защиту титула WBA Regular.

Обязательным соперником украинца будет боксер из Великобритании Даниэль Дюбуа.

Важно! 11 июня 2022 года Дюбуа нокаутировал Тревора Брайана. Их поединок длился всего 4 раунда. Даниэль Дюбуа стал чемпионом мира по версии WBA. Британец отличается мощностью ударов, а его поединки в 95% оканчиваются нокаутами соперников.

Ранее менеджер украинского боксера Эгис Климас назвал вероятную дату боя за звание абсолютного чемпиона мира. Интересно, что теперь будет с возможным боем против Фьюри.

Тайсон же уверял, если ему не удастся сразиться с Усиком, то украинца на ринге сменит Джо Джойс , который тоже появился у канатов после третьего поединка Фьюри – Чисора.