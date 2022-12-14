Олександр Усик назвав своє єдине завдання перед поєдинком за звання абсолютного чемпіона світу у важкій вазі. Українець запевнив, що перемовини щодо організації майбутнього бою проти Тайсона Ф'юрі не є його роботою, цим займається його команда.

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Усик: Моє завдання – набрати хорошу форму

Боксер анонсував початок тренувального табору.

Моє завдання – набрати хорошу форму. Я думаю, через кілька днів наша команда буде збиратися і їхати в тренувальний табір, тому ніякі переговори мене не хвилюють. Абсолютно. Домовляться, не домовляться – в будь-якому випадку з кимось і домовляться. Мені потрібно бути в формі. На цьому все,

– сказав Усик.

Менеджер українця Егіс Клімас вже навіть анонсував період, коли може відбутись двобій Усик – Ф'юрі. Хоча WBA дала українському боксеру обов'язкового суперника у бою за захист титулу WBA. Ним став Даніель Дюбуа.

Нагадаємо, що після перемоги Ф'юрі у фіналі трилогії проти Дерека Чісори, Тайсон закликав Усика на ринг. Українець з іронічною посмішкою слухав одіозні заяви "Циганського короля".

Їх бій за абсолют міг відбутись у 2022 році, якби Усик після звитяги у реванші над Ентоні Джошуа погодився побитись із Тайсоном. Олександр не був готовий вдруге за короткий час виходити на ринг, адже старі травми давали про себе знати.

Тоді Ф'юрі звертався до поваленого суперника Усика, той погодився. Але згодом Тайсон "зістрибнув з корабля" та провів бій проти Чісори, який був більш схожий до театральної вистави, а не боксерського поєдинку.