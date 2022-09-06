Джошуа: Я не веду онлайн-переговоры ради шума

"Цыганский король" записал видеообращение к Энтони Джошуа. Он бросил вызов и назвал свои условия.

К теме Не дождался Усика: Фьюри бросил вызов Джошуа – видеообращение

Джошуа не стал долго ждать и ответил Фьюри.

Да, успокойся. Я не веду онлайн-переговоры ради шума, поэтому если ты действительно заинтересован, обращайся к 258 MGT (менеджеры Джошуа). Я буду готов в декабре,

– написал Энтони.

Напомним, что британец 20 августа уступил Александру Усику в реванше. Украинец выиграл бой раздельным решением судей.

Ранее в СМИ была информация, что Джошуа может провести следующий поединок против Диллиана Уайта или Деонтея Уайлдера, которого как раз сверг Фьюри.

Александр говорил, что бой с Фьюри не состоится в декабре, ведь ему нужно залечить травмы. Тайсон заявил, что не будет ждать Усика, ведь он стремится выйти на ринг уже в этом году.

Похоже, что Фьюри все же встретится с украинцем. Недавно Эгис Климас, менеджер Усика не так давно, что "Цыганский король" согласился на поединок с Александром.