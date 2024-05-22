Усик в очередной раз в топе: Give Me Sport представил десятку лучших супертяжей в истории бокса
Источник:Give Me Sport
Александр Усик попал в десятку лучших супертяжей в истории бокса. Тайсон Фьюри также попал в список.
В ночь с 18 на 19 мая Александр Усик победил Тайсона Фьюри раздельным решением судей. Украинец стал абсолютным чемпионом в супертяжелом весе.
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Усик попал в топ-10 лучших супертяжей в истории бокса
При составлении рейтинга портал принимал во внимание завоеванные титулы, качество оппозиции, с которой они сталкивались, и общее влияние каждого боксера на спорт.
Александр Усик занял 8 позицию, однако несмотря на проигрыш в бою за абсолют Тайсон Фьюри разместился недалеко.
10 лучших супертяжей по версии Give Me Sport
- Мухаммед Али
- Леннокс Льюис
- Рокки Марчиано
- Джо Луис
- Джордж Форман
- Майк Тайсон
- Ларри Холмс
- Александр Усик
- Тайсон Фьюри
- Эвандер Холифилд
Отметим, что между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри запланирован реванш на октябрь 2024 года.