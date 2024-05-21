37-летний украинский боксер Александр Усик навсегда вписал свое имя в историю бокса, став первым за 25 лет абсолютным чемпионом мира в хевивейте, а также первым боксером, который объединил аж четыре самых престижных пояса.

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Чарр рассказал, что нужно Фьюри для победы в реванше с Усиком

После поражения Тайсон Фьюри потребовал реванша. По мнению регулярного чемпиона WBA в супертяжелом весе Махмуда Чарра, "Цыганский король" способен победить Усика, если будет боксировать в своем привычном весе.

"Я знаю Фьюри. Он вернется сильнее. В реванше ему необходимо выйти со своим весом, поскольку его ноги были снова худыми.

Ему нужно снова стать тем, кем он есть – супертяжеловесом. Это история Тайсона Фьюри. Он всегда возвращается сильнее", – сказал Махмуд Чарр.

Напомним, в ночь с 18 на 19 мая Александр Усик раздельным решением судей победил британца Тайсона Фьюри в поединке за все пояса супертяжелого веса. "Цыганский король" жаждет реванша, на который украинец ответил согласием.