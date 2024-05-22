У ніч з 18 на 19 травня Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі роздільним рішенням суддів. Українець став абсолютним чемпіоном у надважкій вазі.

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Усик потрапив в топ-10 найкращих супертяжів в історії боксу

При складанні рейтингу портал брав до уваги завойовані титули, якість опозиції, з якою вони стикалися, і загальний вплив кожного боксера на спорт.

Олександр Усик зайняв 8 позицію, однак попри програш в бою за абсолют Тайсон Ф'юрі розмістився недалеко.

10 найкращих супертяжів за версією Give Me Sport

Мухаммед Алі Леннокс Льюїс Роккі Марчіано Джо Луїс Джордж Форман Майк Тайсон Ларрі Холмс Олександр Усик Тайсон Ф’юрі Евандер Холіфілд

Нагадаємо. Нещодавно Олександр Усик став найкращим боксером світу рейтингу P4P за версією The Ring. Лідерство втратив японець Наоя Інуе.

Зазначимо, що між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі запланований реванш на жовтень 2024 року.