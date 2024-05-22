У ніч з 18 на 19 травня Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі роздільним рішенням суддів. Українець став абсолютним чемпіоном у надважкій вазі.
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Усик потрапив в топ-10 найкращих супертяжів в історії боксу
При складанні рейтингу портал брав до уваги завойовані титули, якість опозиції, з якою вони стикалися, і загальний вплив кожного боксера на спорт.
Олександр Усик зайняв 8 позицію, однак попри програш в бою за абсолют Тайсон Ф'юрі розмістився недалеко.
10 найкращих супертяжів за версією Give Me Sport
- Мухаммед Алі
- Леннокс Льюїс
- Роккі Марчіано
- Джо Луїс
- Джордж Форман
- Майк Тайсон
- Ларрі Холмс
- Олександр Усик
- Тайсон Ф’юрі
- Евандер Холіфілд
Зазначимо, що між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі запланований реванш на жовтень 2024 року.