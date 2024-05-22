В ночь с 18 на 19 мая Александр Усик победил Тайсона Фьюри раздельным решением судей. Украинец стал абсолютным чемпионом в супертяжелом весе.

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Усик попал в топ-10 лучших супертяжей в истории бокса

При составлении рейтинга портал принимал во внимание завоеванные титулы, качество оппозиции, с которой они сталкивались, и общее влияние каждого боксера на спорт.

Александр Усик занял 8 позицию, однако несмотря на проигрыш в бою за абсолют Тайсон Фьюри разместился недалеко.

10 лучших супертяжей по версии Give Me Sport

Мухаммед Али Леннокс Льюис Рокки Марчиано Джо Луис Джордж Форман Майк Тайсон Ларри Холмс Александр Усик Тайсон Фьюри Эвандер Холифилд

Напомним. Недавно Александр Усик стал лучшим боксером мира рейтинга P4P по версии The Ring. Лидерство потерял японец Наоя Инуэ.

Отметим, что между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри запланирован реванш на октябрь 2024 года.