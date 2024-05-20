В обновленную подборку вошли десять лучших боксеров современности. Они были выбраны по результатам последних поединков.

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Украинец лучший в мире

Уже традиционно в рейтинге нашлось место и Александру Усику. Он в течение длительного времени занимал третье место, но победа в бою за абсолют против Тайсона Фьюри позволила ему сделать решающий шаг для признания.

Наш чемпион стал лучшим боксером мира независимо от весовой категории (P4P)! Он опередил двух других абсолютов – Наои Инуэ (во втором легчайшем весе) и Теренса Кроуфорда (в полусреднем весе).

Таким образом украинский боксер стал единственным представителем хевивейта в топ-10. Тайсон Фьюри потерял место в элитном рейтинге.

Топ-10 P4P по версии The Ring

Александр Усик (Украина) – 22-0-0 (14 КО) Наоя Инуэ (Япония) – 27-0-0 (24 КО) Теренс Кроуфорд (США) – 40-0-0 (31 КО) Канело Альварес (Мексика) – 62-2-2 (39 КО) Артур Бетербиев – 19-0-0 (19 КО) Дмитрий Бивол – 22-0-0 (11 КО) Эррол Спенс-младший (США) – 28-1-0-0 (22 КО). Джервонта Дэвис (США) – 29-0-0 (27 КО) Джесси Родригес (США) – 19-0-0 (12 КО) Юнто Натакани (Япония) – 27-0-0 (20 КО)

Справка. Александр Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте за последнюю четверть века. Последний раз в 1999 году такой статус имел Леннокс Льюис.

Напомним, что следующий бой Александр Усик должен провести уже осенью этого года. Ожидается, что в октябре он снова выйдет на ринг с Тайсоном Фьюри, чтобы провести реванш.