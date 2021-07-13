В Украине бой Усик – Джошуа покажет только одна платформа

Александр Усик уже в сентябре встретится с Энтони Джошуа в поединке за титулы чемпиона мира WBA, WBO, IBF. В Украине бой будет транслировать только одна платформа.

Кто покажет бой Усика

Александр Красюк, промоутер украинского боксера, рассказал, где будут транслировать бой. Он заявил что вероятно платформа DAZN не покажет бой.

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"Не факт, что DAZN будет показывать. Мы проведем переговоры. Тот бродкастер, который предложит наиболее выгодные условия, станет официальным бродкастером", – сказал Красюк.

Что касается украинского ринга, то поединок Усик – Джошуа покажет платформа MEGOGO.

В Украине это, однозначно, будет MEGOGO. В США, вероятно, это будет DAZN, но это предмет для переговоров,

– заявил промоутер.

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