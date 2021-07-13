Помощь легендарного земляка

Александр Усик набирает вес и продолжает готовиться к поединку против Энтони Джошуа. Правда, официального подтверждения боя пока нет.

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Промоутер Александр Красюк рассказал, что опытом с Усиком поделится его земляк и легенда бокса Владимир Кличко.

Владимир Кличко однозначно поделится своим опытом с Александром перед боем с Энтони Джошуа. Я в этом уверен,
– заявил промоутер.

Усик – Джошуа: главное о бое

  • Перед боем в тренировочном лагере Усика состоится усиление. Александра будет тренировать Анатолий Ломаченко – отец и тренер Василия Ломаченко. Интересно, что Ломаченко-старший занимается исключительно со своим сыном, но по просьбе Усика, хорошего друга Василия, он согласился.
  • Усик – претендент на титул WBO, но на кону будут стоять еще и пояса WBA и IBF. По словам промоутера Эдди Хирна, гонорар за поединок будет разделен в соотношении 80/20 в пользу Энтони.
  • В своем последнем бою украинец завершил победой над Дереком Чисорой. А вот Энтони Джошуа нокаутировал Кубрата Пулева.
  • Поединок по неофициальным датам должен состояться 25 сентября. Боксеры выйдут на ринг "Tottenham Hotspur Stadium" – домашней арене футбольного клуба Тоттенхэм.