Помощь легендарного земляка

Александр Усик набирает вес и продолжает готовиться к поединку против Энтони Джошуа. Правда, официального подтверждения боя пока нет.

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Промоутер Александр Красюк рассказал, что опытом с Усиком поделится его земляк и легенда бокса Владимир Кличко.

Напомним! Кличко-младший завершил карьеру в 2017 году, когда уступил британцу Энтони Джошуа. В 11 раунде британец провел атаку мощным правым апперкотом, после которого Владимир дважды побывал в нокдауне. Энтони бросился добивать и рефери принял решение остановить бой. Энтони Джошуа защитил свой титул чемпиона по версии IBF, а также выиграл вакантные пояса IBO и суперчемпиона WBA.

Владимир Кличко однозначно поделится своим опытом с Александром перед боем с Энтони Джошуа. Я в этом уверен,

– заявил промоутер.

Усик – Джошуа: главное о бое