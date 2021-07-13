Хто покаже бій Усика

Олександр Красюк, промоутер українського боксера, розповів, де транслюватимуть бій. Він заявив про ймовірність, що платформа DAZN не покаже бій.

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"Не факт, що DAZN буде показувати. Ми проведемо переговори. Той бродкастер, який запропонує найбільш вигідні умови, стане офіційним бродкастером", – сказав Красюк.

Щодо українського рингу, то поєдинок Усик – Джошуа покаже платформа MEGOGO.

В Україні це, однозначно, буде MEGOGO. У США, ймовірно, це буде DAZN, але це предмет для переговорів,

– заявив промоутер.

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