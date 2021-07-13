Хто покаже бій Усика
Олександр Красюк, промоутер українського боксера, розповів, де транслюватимуть бій. Він заявив про ймовірність, що платформа DAZN не покаже бій.
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"Не факт, що DAZN буде показувати. Ми проведемо переговори. Той бродкастер, який запропонує найбільш вигідні умови, стане офіційним бродкастером", – сказав Красюк.
Щодо українського рингу, то поєдинок Усик – Джошуа покаже платформа MEGOGO.
В Україні це, однозначно, буде MEGOGO. У США, ймовірно, це буде DAZN, але це предмет для переговорів,
– заявив промоутер.
Усик – Джошуа: головне про бій
- WBO наприкінці травня санкціонувала поєдинок Усик – Джошуа. Рішення WBO було спричинено з огляду на, що суд змусив Тайсона Ф'юрі зустрітися з Деонтеєм Уайлдером.
- Через рішення суду у Ф'юрі та Джошуа зірвався поєдинок. Боксери мали провести поєдинок влітку.
- Усик отримав шанс битися з Джошуа, адже у 2019 році WBO зробила українця офіційним претендентом на титул.
- Поєдинок Усик – Джошуа має відбутися 25 вересня у Лондоні на стадіоні футбольного клубу Тоттенхем. Стадіон дозволять заповнити на 100%. Відтак, бій відвідає понад 60 тисяч глядачів.
- У контракті на бій прописаний реванш для Джошуа, якщо він програє перший поєдинок. Також українець пішов на суттєві поступки щодо гонорару, який буде розділений 80/20 на користь британця.
- Усик отримає допомогу від Володимира Кличка, який програв Ентоні Джошуа у 2017 році. Готувати українця до бою буде Анатолій Ломаченко.