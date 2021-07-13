Кто покажет бой Усика
Александр Красюк, промоутер украинского боксера, рассказал, где будут транслировать бой. Он заявил что вероятно платформа DAZN не покажет бой.
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"Не факт, что DAZN будет показывать. Мы проведем переговоры. Тот бродкастер, который предложит наиболее выгодные условия, станет официальным бродкастером", – сказал Красюк.
Что касается украинского ринга, то поединок Усик – Джошуа покажет платформа MEGOGO.
В Украине это, однозначно, будет MEGOGO. В США, вероятно, это будет DAZN, но это предмет для переговоров,
– заявил промоутер.
Усик – Джошуа: главное о бое
- WBO в конце мая санкционировала поединок Усик – Джошуа. Решение WBO было вызвано тем, что суд заставил Тайсона Фьюри встретиться с Деонтеем Уайлдером.
- Из-за решения суда у Фьюри и Джошуа сорвался поединок. Боксеры должны были провести поединок летом.
- Усик получил шанс сразиться с Джошуа, ведь в 2019 году WBO сделала украинца официальным претендентом на титул.
- Поединок Усик – Джошуа должен состояться 25 сентября в Лондоне на стадионе футбольного клуба Тоттенхэм. Стадион позволят заполнить на 100%. Следовательно, бой посетит более 60 тысяч зрителей.
- В контракте на бой прописан реванш для Джошуа, если он проиграет первый поединок. Также украинец пошел на существенные уступки относительно гонорара, который будет разделен 80/20 в пользу британца.
- Усик получит помощь от Владимира Кличко, проигравшего Энтони Джошуа в 2017 году. Готовить украинца к бою будет Анатолий Ломаченко.