Все или ничего
Промоутер Александр Красюк рассказал, какие пояса будут стоять на кону поединка между Александром Усиком и Энтони Джошуа. Он признался, что бой будет за все титулы, кроме WBC.
Вот так Владимир Кличко поможет Усику в подготовке к бою с Джошуа
Поединок будет за все титулы, кроме WBC. Часто встречал вопрос: "Будет ли этот бой только за пояс WBO или за все?" Да, боксеры будут бороться за все титулы,
– заявил Красюк.
Отметим, что титулом WBC в супертяжелом весе владеет британец Тайсон Фьюри.
Усик – Джошуа: долгожданный бой
- Поединок между боксерами должен состояться 25 сентября на арене "Tottenham Hotspur Stadium" – домашнем стадионе футбольного клуба Тоттенхэм. Хотя официально о поединке пока не объявлено. Оба бойца готовятся к противостоянию.
- Усика к бою будет готовить Анатолий Ломаченко – отец и тренер Василия Ломаченко. Также Владимир Кличко поделится опытом с земляком. Напомним, что именно Джошуа в 2017 году нанес поражение Кличко-младшему. Этот бой стал последним для украинца.
- По словам промоутера Эдди Хирна, гонорар за поединок будет разделен в соотношении 80/20 в пользу Энтони.