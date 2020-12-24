Британский боксер Энтони Джошуа, удерживающий чемпионские титулы по версиям WBA, WBO, IBF, может встретиться с Александром Усиком. Джошуа готов дать Усику бой лишь при одном условии.

Буду драться с Усиком

Энтони Джошуа в интервью BoxingScene заявил, что настроен провести бой с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри.

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Я просто надеюсь, что бой с Фьюри состоится. Если это тот бой, который люди хотят увидеть, то мне все равно, где он пройдет – в Великобритании, Саудовской Аравии или Африке. Я обещаю, что сделаю Фьюри серьезное предложение, если он сам настроен драться со мной, то он его примет,

- сказал Джошуа.

Джошуа добавил, что встретится с Александром Усиком уже в следующем поединке, если бой с Фьюри не организуют.

"Если же нет, то я буду драться с Александром Усиком", – резюмировал Джошуа.

Что известно о бое Джошуа – Фьюри

Британские боксеры подписали контракт на два поединка в 2021 году. Джошуа и Фьюри могут определить абсолютного чемпиона в тяжелом весе.

Для этого необходимо, чтобы все титулы были на кону. И на пути этому Александр Усик, который является обязательным претендентом на титул WBO.

У Джошуа предполагают, что откажутся от пояса WBO, чтобы избежать боя с Усиком и провести поединок с Фьюри. В таком случае Усик может сразиться с другим соперником за пояс.