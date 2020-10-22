Американский боксер Деонтей Уайлдер 22 октября празднует 35-летие. Спорт 24 вспоминает лучшие нокауты мощного американского боксера.

Деонтей Уайлдер имеет удивительную статистику. Американский супертяж провел 44 поединка и одержал 42 победы. Аж 41 бой Уалйдер завершил нокаутом. Об этом сообщает 24 канал.

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Лучшие нокауты Уайлдера

PBC ON FOX составил рейтинг из трех лучших нокаутов Уайлдера. На первом месте оказался бой против поляка Артура Шпильки. В 2016 году Уайлдер грубо уложил поляка спать правым боковым.

На второе место авторы рейтинга поставили бой против Бермейна Стиверна в 2017 году. Деонтей несколько раз отправил соперника на канвас и настолько вошел во вкус, что пытался выбить все живое из канадца.

Победу в рейтинге одержал нокаут в поединке против Доминика Бризила. После удара Уайлдера ноги под Бризилом подкосились, словно после взмаха косы.

Смотрите видео топ-3 нокаутов Деонтея Уайлдера