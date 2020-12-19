Усик отступает? Неоднозначное заявление украинца о бое Джошуа – Фьюри
Украинский боксер Александр Усик сделал неоднозначное заявление о потенциальном бое за звание абсолютного чемпиона мира между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри. Усик, который является претендентом на титул WBO Джошуа, похоже, что согласится, чтобы бой британцев состоялся.
Такая возможность может представиться раз в жизни
33-летний украинец, который до этого настаивал на боях с чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF Джошуа, заявил, что сторонам следует провести переговоры. Об этом сообщает The Sun.
К слову Джошуа готов отдать титул WBO Усику, чтобы встретиться с Фьюри
Все четыре пояса могут оказаться в руках одного человека. Такая возможность может представиться раз в жизни. Нам всем нужно поговорить, чтобы это произошло, потому что это действительно большое событие,
– сказал Усик.
Усик заверил, что до сих пор хочет боя с Энтони Джошуа за титул. Впрочем, украинец понимает, что фаворитом на бой с Джошуа является чемпион мира по версии WBC Фьюри.
"Есть много факторов для того, чтобы этот поединок состоялся – моя команда, все заинтересованные стороны уже работают над этим. Но есть еще много людей, которые хотят подраться с ним, например, Тайсон Фьюри", – сказал Усик.
Главное о ситуации между Усиком и Джошуа с Фьюри
Джошуа 12-го декабря победил Кубрата Пулева и сохранил титулы WBA, IBF, WBO. В то же время Усик 31-го октября одолел Дерека Чисору и формально сохранил статус обязательного претендента на пояс WBO.
Команда Джошуа не хочет встречаться с Усиком в следующем бою, хотя WBO еще год назад обязала британца провести бой с украинцем.
Джошуа нацелился на поединок с Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.
Чтобы бой Джошуа – Фьюри состоялся, промоутеры разрабатывают альтернативные варианты. В частности, титул WBO будет на кону встречи Джошуа и Фьюри, но после поединка станет вакатным.
Тогда Усик проведет бой за титул, например, с Джо Джойсом или Джозефом Паркером. Также сообщается, что Усику могут предложить отступные.
Поделиться новостью
-
Усик отступает? Неоднозначное заявление украинца о бое Джошуа – Фьюри19 декабря 2020 , 12:44
-
Усик проведет бой за титул WBO через две недели после поединка Фьюри – Джошуа14 декабря 2020 , 19:30
-
Удобно и всегда под рукой – почему стоит установить мобильное приложение от Marathonbet17 декабря 2020 , 17:22