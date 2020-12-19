Украинский боксер Александр Усик сделал неоднозначное заявление о потенциальном бое за звание абсолютного чемпиона мира между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри. Усик, который является претендентом на титул WBO Джошуа, похоже, что согласится, чтобы бой британцев состоялся.

Такая возможность может представиться раз в жизни

33-летний украинец, который до этого настаивал на боях с чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF Джошуа, заявил, что сторонам следует провести переговоры. Об этом сообщает The Sun.

К слову Джошуа готов отдать титул WBO Усику, чтобы встретиться с Фьюри

Все четыре пояса могут оказаться в руках одного человека. Такая возможность может представиться раз в жизни. Нам всем нужно поговорить, чтобы это произошло, потому что это действительно большое событие,

– сказал Усик.

Усик заверил, что до сих пор хочет боя с Энтони Джошуа за титул. Впрочем, украинец понимает, что фаворитом на бой с Джошуа является чемпион мира по версии WBC Фьюри.

"Есть много факторов для того, чтобы этот поединок состоялся – моя команда, все заинтересованные стороны уже работают над этим. Но есть еще много людей, которые хотят подраться с ним, например, Тайсон Фьюри", – сказал Усик.

Главное о ситуации между Усиком и Джошуа с Фьюри

Джошуа 12-го декабря победил Кубрата Пулева и сохранил титулы WBA, IBF, WBO. В то же время Усик 31-го октября одолел Дерека Чисору и формально сохранил статус обязательного претендента на пояс WBO.

Команда Джошуа не хочет встречаться с Усиком в следующем бою, хотя WBO еще год назад обязала британца провести бой с украинцем.

Джошуа нацелился на поединок с Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.

Чтобы бой Джошуа – Фьюри состоялся, промоутеры разрабатывают альтернативные варианты. В частности, титул WBO будет на кону встречи Джошуа и Фьюри, но после поединка станет вакатным.

Тогда Усик проведет бой за титул, например, с Джо Джойсом или Джозефом Паркером. Также сообщается, что Усику могут предложить отступные.