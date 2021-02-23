Олександр Усик перший у 2021 році бій має провести проти британця Джо Джойса. Та команди боксерів досі не домовилися про бій та не визначилися з датою поєдинку.

У кращому випадку бій відбудеться в травні

Френк Уоррен, менеджер Джойса, заявив, що досі тривають перемовини з командою Усика. Він підтвердив, що на кону зустрічі Усика з Джойсом буде "тимчасовий" титул чемпіона WBO.

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Це хороший бій, в цьому немає ніяких сумнівів. Це відмінна можливість для Джо. Завдяки перемозі над Даніелем Дюбуа він отримав цей поєдинок. Це може стати його великим моментом,

– сказав Уоррен.

Наприкінці січня Джойс повідомив, що бій з Усиком відбудеться у квітні. Та Олександр Красюк, промоутер Усика, спростував цю інформацію. Френк Уоррен також заявив, що квітень – це надто рано для бою.

Вже на наступному тижні почнеться березень. Вони не будуть готові. У кращому випадку бій відбудеться у травні,

– заявив промоутер.

З організацією поєдинку Усик – Джойс виникли проблеми. Команду Усика не влаштувала пропозиція сторони Джойса. За інформацією ЗМІ, доля поєдинку визначиться на промоутерських торгах.

Бій відтерміновують через фанатів?

Як повідомляє ВВС, британський прем’єр-міністр Борис Джонсон офіційно представив "дорожню карту" послаблення карантинних обмежень в Англії, яка передбачає чотири етапи.

У рамках третього етапу, який розпочнеться не раніше 17 травня, більшість обмежень на відкритому повітрі буде скасовано. Очікується, що відкриють стадіони.

Ймовірно, що бій Усика з Джойсом відбудеться у Великій Британії. Про це заявляв Джо Джойс. Тож існує ймовірність, що команди боксерів хочуть провести бій з глядачами, щоб отримати більший заробіток за вечір боксу.



Усик – Джойс / Інфографіка Спорт 24